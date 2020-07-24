Бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

24 липня незаконні збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед військовослужбовців не було.

Про це повідомив пресцентр операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Противник продовжує застосовувати важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог тричі відкривав вогонь по опорних пунктах наших захисників неподалік Старогнатівки.

На цій ділянці фронту загарбники відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил. За поточну добу внаслідок обстрілів противника втрат серед українських захисників немає. На ділянках розведення №1, №2 і №3 обстрілів не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - запевнили у штабі.

Нагадаємо, 22 липня 2020 року відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції. Сторони домовилися про застосування заходів посилення режиму припинення вогню до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту.

За даними Міноборони, Росія продовжує звозити на Донбас зброю і боєприпаси.