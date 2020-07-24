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Міноборони: Росія продовжує звозити на Донбас зброю і боєприпаси

Країна-агресор також ремонтує бойові машини найманців на своїх заводах. 

Міноборони: Росія продовжує звозити на Донбас зброю і боєприпаси
Фото: EPA/UPG

Росія продовжує звозити на тимчасово окуповані частини Донецької і Луганської областей зброю, боєприпаси, паливно-мастильні матеріали та інше військове майно. Робиться це через непідконтрольні ділянки кордону.

Такі дані Головного розвідуправління Міноборони повідомили у пресслужбі міністерства.

"Зокрема, з 16 липня ц.р. до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) оперативного угруповання російсько-окупаційних військ доставлено понад 20 одиниць 120 мм мінометів і близько 1,5 тис. тонн пального", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, країна-агресор продовжує постачати окупаційним підрозділам відремонтовані та модернізовані на підприємствах російського військово-промислового комплексу бойові машини піхоти, бронетранспортери та інші зразки озброєння.

Нагадаємо, що з 27 липня на Донбасі має настати повний і всеохопний режим припинення вогню. Він полягає, зокрема, у забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.

Відповідних домовленостей було досягнуто на перемовинах Тристоронньої контактної групи 22 липня. 

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