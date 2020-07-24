Генсек ООН закликав дотримуватися домовленості про перемир'я на Донбасі

ТКГ погодила повне і всеосяжне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися досягнутих Тристоронньою контактною групою домовленостей.

Про це йдеться в заяві офіційного представника генсека Стефана Дюжарріка.

"Генсек ООН закликає всі сторони повністю дотримуватися узгоджених умов і зосередити зусилля на захисті цивільних осіб, які продовжують найбільше страждати від бойових дій", - зазначено в документі.

Також у документі вказано на необхідність полегшити гуманітарний доступ та умови вздовж лінії зіткнення.

Генсек ООН також закликав усі зацікавлені сторони вжити подальші заходів для забезпечення нового імпульсу в мирних зусиллях Нормандської четвірки, ТКГ і ОБСЄ.

Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що угода про повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі очікує підписання всіма сторонами Нормандського формату.