Росія провела випробування зброї в космосі, - США

Космічне командування США заявило, що має свідчення того, що Росія провела випробування космічної протисупутникової ракети. Про це повідомляє "Голос Америки".

Росія "провела неруйнівний тест космічної протисупутникової зброї" 15 липня, йдеться в повідомленні Космічного командування США. Російський супутник-інспектор Cosmos 2543 запустив інший об’єкт у космосі поряд з іншим російським супутником, йдеться в заяві.

Росія вже проводила подібні дії, наголосили у США, заявивши, що вони не відповідають заявленій Росією місії в космосі.

"Російська супутникова система використана для проведення цього орбітального випробування зброї - це та сама система, стосовно якої ми висловлювали своє занепокоєння раніше цього року, коли Росія провела маневри поблизу американського урядового супутника", - заявив очільник оперативної діяльності Космічних сил США генерал Джон Реймонд.

"Це ще одне свідчення того, що Росія продовжує спроби розробки та тестування космічних систем, відповідно до опублікованої Кремлем доктрини застосування зброї, яка б наражала на ризик активи США та союзників у космосі", - додав він.

Нагадаємо, на початку травня Військово-повітряні сили США повідомили про вибух паливного бака російського розгінного блоку "Фрегат-СБ" у космосі.

За інформацією 18-ї ескадрильї контролю космічного простору ВВС США, підрозділу, що відповідає за виявлення, ідентифікацію та відстеження штучних об'єктів на навколоземній орбіті, в результаті події були виявлені 65 уламків, але причиною вибуху не було зіткнення з іншим об'єктом.