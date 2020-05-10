ВВС США сообщили о взрыве блока от российской ракеты на околоземной орбите

Военно-воздушные силы США сообщили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» в космосе.

Об этом говорится в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США, подразделения которое отвечает за обнаружение, идентификацию и отслеживание искусственных объектов на околоземной орбите.

По ее информации, взрыв произошел 8 мая в промежутке между 4:02 и 5:51 по времени UTC (6:02 и 7:51 по киевскому времени).

В результате происшествия были обнаружены 65 обломков, но причиной взрыва не было столкновение с другим объектом.

Угрожают ли обломки спутникам, не уточняется.

«Фрегат-СБ» - модификация разгонного блока «Фрегат» со сбрасываемым блоком баков. Она предназначена для ракет среднего и тяжелого классов. При помощи «Фрегата-СБ» ракета-носитель «Зенит-3М» 18 июля 2011 вывела на орбиту российскую астрофизическую обсерваторию «Спектр-Р».

В марте этого года ракета-носитель «Союз-2.1б» при помощи «Фрегата-СБ» вывела на орбиту 34 спутника британской OneWeb. Первые шесть спутников компании были запущены в космос в конце февраля 2019 года с космодрома Куру во Французской Гвиане ракетой-носителем «Союз-СТ-Б» с тем же разгонным блоком. Во время подготовки к пуску эксперты выяснили, что у «Фрегата-СБ» была нарушена герметичность шва трубопровода подачи гелия в топливные баки.

В конце 2017 года после старта ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный разгонный блок «Фрегат» оказался в зоне отсутствия радиолокации, и метеорологический спутник «Метеор-М» не вышел на связь. В «Роскосмосе» затем сообщили, что спутник упал в океан.