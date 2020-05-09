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В Словакии впервые за два месяца не выявили ни одного случая заражения COVID-19

Школы остаются закрытыми, международные пассажирские перевозки по-прежнему невозможны.

В Словакии впервые за два месяца не выявили ни одного случая заражения COVID-19
Фото: EPA/UPG

В Словакии в пятницу, 8 мая, не зафиксировали ни одного нового больного с коронавирусом впервые с 10 марта. Об этом сообщает местное издание Aktuality.sk, передает Европравда.

В пятницу в стране провели 3 910 тестов и новых инфицированных не обнаружили. Также вчера не было зафиксировано случаев смерти.

С начала эпидемии в Словакии с населением 5,5 млн жителей было подтверждено 1 455 случаев коронавируса, 26 человек умерли, 919 выздоровели.

В среду в страны открыли все магазины за пределами торговых центров, гостиницы, музеи, галереи, церкви и достопримечательности под открытым небом.

Однако школы остаются закрытыми, а международные пассажирские перевозки по-прежнему невозможны.

Напомним, ранее из-за карантина по коронавирусу новое правительство Словакии принесло присягу в масках и перчатках.

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