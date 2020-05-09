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В Кировоградской области от коронавируса умерли двое братьев-врачей

Один из них работал в детской больнице, другой - в экстренной помощи.

В Кировоградской области от коронавируса умерли двое братьев-врачей
Фото: @lvivVScoronavirus

В Кировоградской области от коронавируса умерли двое братьев-медиков: 63-летний врач детской областной больницы Кропивницкого и его старший брат, сотрудник Центра экстренной медицинской помощи. 

Об этом 9 мая сообщили в Кировоградской ОГА.

"Мужчина находился в областной больнице на госпитализации. Долгое время был на искусственной вентиляции легких. Есть основания полагать, что умерший заразился во время общения со старшим братом – врачом Центра экстренной медицинской помощи, который также умер от коронавируса 17 апреля", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 9 мая в Кировоградской области подтверждено 411 случаев коронавируса.

Всего в Украине зафиксировано 14 710 случаев коронавируса, из них 2854 медика, 19 медработников умерли.

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