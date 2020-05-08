Минздрав изменит принцип финансирования инфекционных больниц

"Это будет дорого, возможно, неэффективно, но это наша национальная безопасность".

Министерство здравоохранения планирует изменить принцип финансирования инфекционных больниц.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Украина 24".

"Как учреждения здравоохранения готовились ко второму этапу реформы? Они понимали, что за год через инфекционное отделение проходят 50-100 пациентов, они были на 20 кроватей. Главный врач просчитывал, что за больным с инфекционной болезнью приходит такое же количество денег, как за обычную терапевтическую кровать. Он смотрел и думал: они мне не нужны, потому что я могу инфекционистов перевести в терапевтическое отделение и выделить две комнатки, там будут этих инфекционных больных лечить, их не так много. И тут случается так, что эти сто людей, которые приходили за год, пришли одновременно. И тогда больница не готова, а два бокса в терапевтическом отделении не справятся с нагрузкой", - рассказал Ляшко.

Поэтому теперь Министерство здравоохранения намерено изменить принцип финансирования инфекционных больниц и обеспечить необходимое количество койкомест на случай эпидемий.

"Даже пустыми будут стоять годами, но будут стоять на случай, как сегодня с пандемией. Я понимаю: это будет дорого, возможно, неэффективно с точки зрения экономики, но это наша готовность и это наша национальная безопасность", - сказал Ляшко.

"Мы очень хотим изменить принципы финансирования именно для противоэпидемической защиты, обеспечить готовность к реагированию, а сверху - новый принцип "деньги ходят за пациентом". Мы обеспечили готовность - а дальше от количества пролеченных можно получать дополнительное финансирование, чтобы врачей мотивировать выходить на работу с улыбкой и удовольствием", - добавил главный санврач.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в Украине заболели свыше 14 тысяч человек. По состоянию на утро 8 мая около 4,4 тысячи человек потребовалась госпитализация.