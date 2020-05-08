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Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 14 000

За сутки умер 21 человек. 

В Украине по состоянию на 8 мая лабораторно подтвердили 14 195 случаев заболевания COVID-19. За сутки обнаружили 504 новых заболевших, в том числе 44 ребенка и 98 медработников, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки умер 21 заболевший, выздоровели 310 пациентов - это рекорд за все время пандемии. За все время зафиксирован 361 летальный случай, выздоровели 2706 человек.

"За прошлые сутки сделали 7763 исследования методом ПЦР. Самое большое количество подтвержденных случаев за сутки - во Львовской (65), Черновицкой (49), Закарпатской (44) областях, в Киеве (46)", - добавил Степанов. 

Фото: Минздрав

По словам Степанова, самое большое количество тестов на коронавирус делают в Черновцах, Тернополе и Виннице, Херсоне и Черкассах. В среднем люди ждут результаты тестов до 3-4 дней, в зависимости от нагрузки на лабораторию.

Напомним, что количество заболевших коронавирусом в мире выросло до 3.84 млн человек. Из них умерли свыше 269 000, выздоровели - более 1.2 млн человек.

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