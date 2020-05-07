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На сайте КГГА создали петицию с требованием разместить на всех станциях метро спиртосодержащие антисептики

Ее автором выступила Уляна Супрун. 

На сайте КГГА создали петицию с требованием разместить на всех станциях метро спиртосодержащие антисептики
Фото: Макс Требухов

На сайте Киевской государственной городской администрации создали петицию с требованием разместить на станциях метрополитена спиртосодержащие антисептики в свободном доступе для гигиены рук. Автором петиции указана бывшая глава Минздрава Уляна Супрун.

За сутки петиция набрала 459 подписей из 10 000, которые требуются для рассмотрения.

В тексте петиции отмечается, что в пространстве с большим скоплением людей, где нет возможности использовать мыло и воду, решить вопрос гигиены во время вспышки коронавируса может установка диспенсеров со спиртосодержащими антисептиками в свободном доступе. 

"Обеспечивание доступа к антисептикам является важным вопросом общественного здоровья. Местная власть может быть двигателем изменений в этой практике... Киев может перенять инициативу относительно установки антисептиков в метро. КГГА стоит учитывать, что угроза распространения вирусов и инфекционных болезней не исчезнет вместе с завершением карантина", - говорится в тексте петиции. 

Отмечается также, что в Хельсинки (Финляндия) местная власть уже начала установку ручных дезинфекторов на станциях метро по инициативе The Finnish Institute for Health and Welfare, который рекомендовал обеспечить антисептиками метро и наземный транспорт.  

На сайте общественной организации ArcUA, главой которого является Уляна Супрун, отмечается, что использование антисептиков, в которых содержится не менее 60% спирта, понижает риски заболеть инфекционными заболеваниями. 

"После установки антисептиков в метрополитене Киева, можна в дальнейшем распространять эту практику на другие общественные места. Например, установить диспенсеры с антисептиками внутри общественного транспорта. Также в административных учреждениях, учреждениях образования и культуры", отмечается на сайте ArcUA.

Напомним, что президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль исключили возможность открытия метро в Киеве, Харькове и Днепре до 22 мая.

В правительстве считают, что ранний запуск общественного транспорта грозит распространением эпидемии коронавируса, ситуация с которой еще не стабилизировалась.

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