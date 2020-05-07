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За сутки в Киеве подтвердили еще 24 случая коронавируса

Всего в столице инфицированы 1675 человек.

За сутки в Киеве подтвердили еще 24 случая коронавируса
Фото: КГГА

По состоянию на 7 мая в Киеве - 1675 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге мэр города Виталий Кличко.

"Друзья! Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание увеличилось на 24 человека. Среди них - пятеро медиков. Один случай - к сожалению, летальный. На сегодня в столице уже 1675 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умерли 29 человек", - отметил он.

Кличко уточнил, что за минувшие сутки заболели 11 женщин в возрасте от 26 до 63 лет и 11 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет, а также два мальчика 12 и 13 лет. Госпитализированы были восемь пациентов. Другие лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Также, отметил мэр, что за сутки 11 человек выздоровели. А всего излечившихся - 110 человек.

"Хочу отметить, что число подтвержденных случаев в течение последней недели - волнообразное. Оно то уменьшается, то увеличивается. Поэтому, угроза не отступила, и расслабляться нельзя! Я очень надеюсь, что всплеска не будет и мы сможем ввести первый этап ослабления карантина", - добавил Кличко.

Статистика заболевания по районам:

 Печерский + 2

 Шевченковский + 2

 Соломенский + 1

 Днепровский - 0

 Святошинский + 2

 Деснянский + 6

 Подольский - 0

 Голосеевский + 3

 Оболонский + 1

 Дарницкий + 7

Напомним, по всей Украине за прошедшие сутки зафиксировано 507 новых случаев COVID-19.

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