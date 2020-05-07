В Украине за сутки зафиксировано 507 новых случаев COVID-19

Больше всего больных - в Черновицкой области, более 2 тыс. человек.

По состоянию на утро 7 мая в Украине подтвержден 13691 случай заболевания коронавирусом COVID-19, из них 507 - за последние сутки.

Об этом сообщает "Центр общественного здоровья".

На амбулаторном лечении находятся 9498 пациентов, в том числе 763 ребенка и 2193 медработника. Нуждались в госпитализации - 4193 человек, в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких -178 человек, в том числе один ребенок и 15 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 340 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 2396 пациентов выздоровели, из них 563 медработники.

Статистика по регионам:

Винницкая область - 485 (251 выздоровели)

Волынская область - 393 (109 выздоровели)

Днепропетровская область - 624 (73 выздоровели)

Донецкая область - 89 (16 выздоровели)

Житомирская область - 468 (43 выздоровели)

Закарпатская область - 600 (86 выздоровели)

Запорожская область - 300 (104 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 1055 (126 выздоровели)

Киев - 1675 (110 выздоровели)

Киевская область - 916 (103 выздоровели)

Кировоградская область - 403 (189 выздоровели)

Луганская область - 42 (11 выздоровели)

Львовская область - 595 (128 выздоровели)

Николаевская область - 171 (35 выздоровели)

Одесская область - 568 (23 выздоровели)

Полтавская область - 236 (81 выздоровели)

Ровенская область - 817 (120 выздоровели)

Сумская область - 131 (63 выздоровели)

Тернопольская область - 951 (211 выздоровели)

Харьковская область - 448 (49 выздоровели)

Херсонская область - 146 (62 выздоровели)

Хмельницкая область - 138 (35 выздоровели)

Черкасская область - 324 (101 выздоровел)

Черновицкая область - 2048 (258 выздоровели)

Черниговская область - 68 (9 выздоровели)

Данные с оккупированных территорий отсутствуют.

Напомним, число жертв COVID-19 в мире превысило 263,8 тыс. человек.