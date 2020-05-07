В Украине за сутки зафиксировано 507 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 7 мая в Украине подтвержден 13691 случай заболевания коронавирусом COVID-19, из них 507 - за последние сутки.
Об этом сообщает "Центр общественного здоровья".
На амбулаторном лечении находятся 9498 пациентов, в том числе 763 ребенка и 2193 медработника. Нуждались в госпитализации - 4193 человек, в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких -178 человек, в том числе один ребенок и 15 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 340 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 2396 пациентов выздоровели, из них 563 медработники.
Статистика по регионам:
Винницкая область - 485 (251 выздоровели)
Волынская область - 393 (109 выздоровели)
Днепропетровская область - 624 (73 выздоровели)
Донецкая область - 89 (16 выздоровели)
Житомирская область - 468 (43 выздоровели)
Закарпатская область - 600 (86 выздоровели)
Запорожская область - 300 (104 выздоровели)
Ивано-Франковская область - 1055 (126 выздоровели)
Киев - 1675 (110 выздоровели)
Киевская область - 916 (103 выздоровели)
Кировоградская область - 403 (189 выздоровели)
Луганская область - 42 (11 выздоровели)
Львовская область - 595 (128 выздоровели)
Николаевская область - 171 (35 выздоровели)
Одесская область - 568 (23 выздоровели)
Полтавская область - 236 (81 выздоровели)
Ровенская область - 817 (120 выздоровели)
Сумская область - 131 (63 выздоровели)
Тернопольская область - 951 (211 выздоровели)
Харьковская область - 448 (49 выздоровели)
Херсонская область - 146 (62 выздоровели)
Хмельницкая область - 138 (35 выздоровели)
Черкасская область - 324 (101 выздоровел)
Черновицкая область - 2048 (258 выздоровели)
Черниговская область - 68 (9 выздоровели)
Данные с оккупированных территорий отсутствуют.
Напомним, число жертв COVID-19 в мире превысило 263,8 тыс. человек.