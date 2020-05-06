В Украине число заболевших коронавирусом выросло до 13 184
В Украине число заболевших коронавирусом выросло до 13 184
LB.ua стало известно, как собираются "улучшить" медреформу
LB.ua стало известно, как собираются "улучшить" медреформу
Луческу назвал самого сложного для себя тренера "Динамо" за период работы в "Шахтере"
Луческу назвал самого сложного для себя тренера "Динамо" за период работы в "Шахтере"
За сутки в Украине диагностировали 366 новых случаев COVID-19
За сутки в Украине диагностировали 366 новых случаев COVID-19
Минэкоэнерго предложило майнить криптовалюту на АЭС
Минэкоэнерго предложило майнить криптовалюту на АЭС
Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
​«Це може бути парадом суверенітетів з далекосяжними наслідками»: що міські голови думають про демарш Черкас
​«Це може бути парадом суверенітетів з далекосяжними наслідками»: що міські голови думають про демарш Черкас
Погибший 4 года назад игрок "Шальке" найден живым
Погибший 4 года назад игрок "Шальке" найден живым
Алексей Резников: "Мы дадим возможность людям догнать тех, кто ответственен, - будь это страна-агрессор или конкретное лицо"
Алексей Резников: "Мы дадим возможность людям догнать тех, кто ответственен, - будь это страна-агрессор или конкретное лицо"
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Украину прилетел самолет Ан-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая

За деньги "Нафтогаза" привезли 500 тысяч защитных костюмов.

В Украину прилетел самолет Ан-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая
Фото: president.gov.ua

В Украину прилетел самолет Ан-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая, который был куплен группой "Нафтогаз". Это уже второй рейс крупнейшего в мире транспортного самолета в Украину за последние недели.

По данным пресс-службы НАК, в груз входят 500 тысяч защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов и 50 портативных ультразвуковых аппаратов.

"Мы обратились к нашим давним партнерам, это китайские государственные корпорации, посольство Китайской Народной Республики в Украине, и нам удалось договориться про поставку в относительно короткий срок партии общей стоимостью в полмиллиарда гривен. Два самолета этой партии уже прилетели в Украину: первый - "Антей", второй - "Мрия", который вы видите сегодня. Третий самолет, мы ожидаем, прибудет примерно до конца этого месяца", - сказал на церемонии встречи "Мрии" в Гостомеле глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Стоимость одного костюма - 15 долларов, уточнил он.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также