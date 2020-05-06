В Украину прилетел самолет Ан-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая, который был куплен группой "Нафтогаз". Это уже второй рейс крупнейшего в мире транспортного самолета в Украину за последние недели.

По данным пресс-службы НАК, в груз входят 500 тысяч защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов и 50 портативных ультразвуковых аппаратов.

"Мы обратились к нашим давним партнерам, это китайские государственные корпорации, посольство Китайской Народной Республики в Украине, и нам удалось договориться про поставку в относительно короткий срок партии общей стоимостью в полмиллиарда гривен. Два самолета этой партии уже прилетели в Украину: первый - "Антей", второй - "Мрия", который вы видите сегодня. Третий самолет, мы ожидаем, прибудет примерно до конца этого месяца", - сказал на церемонии встречи "Мрии" в Гостомеле глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Стоимость одного костюма - 15 долларов, уточнил он.