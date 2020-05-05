Життя під час пандемії COVID-19. Що варто знати людям з ВІЛ?

Сьогодні немає доказів того, що люди з ВІЛ більш уразливі до зараження COVID-19 або до більш тяжкого перебігу хвороби, якщо вони інфікуються. Дані, які були зібрані в Ухані, не виявили суттєвих відмінностей у кількості випадків або тяжкості захворювання серед людей з ВІЛ та людей без ВІЛ. Оскільки це новий вірус, тому у нашому розумінні, як коронавірус може вплинути на людей з ослабленою імунною системою, залишаються прогалини. Через це рекомендації для людей з ВІЛ можуть відрізнятися в усьому світі.

Зараз надійшли додаткові дані про перебіг коронавірусної хвороби у людей з ВІЛ з Барселони та групи лікарень поблизу Нью-Йорка, де від COVID-19 лікувалися люди з ВІЛ. Ці дані дають деяку впевненість, що ВІЛ не призводить до ризику розвитку більш тяжкого перебігу хвороби.

Тому ВІЛ-позитивні люди мають дотримуватися всіх загальних рекомендацій профілактики коронавірусу ― правил респіраторної гігієни та гігієни миття рук, режиму карантину та дистанції при контакті з іншими людьми.

Де шукати інформацію людям з ВІЛ?

Важливо критично ставитися до всієї нової інформації, яку ви знаходите, перевіряти її та не поширювати неперевірену інформацію. Як ВІЛ-позитивним, так і ВІЛ-негативним людям, інформацію про COVID-19 потрібно брати лише з надійних джерел ― Всесвітня організація охорони здоров’я, Міністерства охорони здоров’я України, Центр громадського здоров'я МОЗ України, сайт Кабінету Міністрів України covid19.gov.ua тощо.

Проте крім базових запитань, у ВІЛ-позитивних людей є ще більш специфічні, на які відповідь знайти складніше.

Що робити, якщо закінчується АРТ? Як дізнатися рівень вірусного навантаження в умовах карантину? Що робити, якщо ВІЛ виявили у період карантину?

Тому ми у Фундації АнтиСНІД-США в Україні зібрали найпоширеніші запитання та сформували основні поради для людей з ВІЛ під час пандемії COVID-19:

1. Не відкладайте початок прийому АРТ. Якщо ВІЛ виявили під час пандемії, потрібно одразу розпочинати приймати необхідні ліки. Організму буде складніше опиратися різним захворюванням без потрібного лікування.

2. Продовжуйте прийом АРТ та дотримуйтеся схеми прийому терапії. Довіряйте лікарю, який веде вашу ВІЛ-інфекцію. Саме він знає, яка схема лікування рекомендована буде працювати найкраще.

Не можна ділити пігулки та змінювати режим прийому АРТ (наприклад, приймати терапію через день). Препарати перестають працювати, коли їхня концентрація у крові є недостатньою. Якщо є проблеми з доступом до необхідних ліків ― зв’яжіться з лікарем/лікарнею та домовтеся, аби ліки надіслали поштою.

Якщо відбулася вимушена перерва прийому АРТ, не панікуйте. Це не одразу призведе до погіршення у стані здоров’я. Головне ― дотримуватися рекомендацій лікаря та, як тільки з’явиться можливість, відновити прийом АРТ.

3. Рекомендовано зробити щеплення проти грипу та пневмококової інфекції (лише за рекомендацією лікаря). Ці вакцини не захистять від інфікування та не вилікують від COVID-19. Але захистять від 2 інших хвороб, що можуть вражати легені. Та якими люди з ВІЛ мають вищі ризики захворіти, порівняно з людьми, що живуть без ВІЛ.

4. Якщо на період карантину було заплановано проведення планових тестів, консультацій, оперативних втручань, запитайте лікаря, чи є ці дії життєво необхідними. Якщо відтермінування не несе загрози вашому здоров’ю, то їх потрібно перенести на час, коли закінчиться карантин.

5. Не лікуйте себе або інших від COVID-19 за допомогою будь-яких доступних вам препаратів. Зараз недостаньо клінічно доведеної інформації про те, що противірусні препарати для лікування ВІЛ допомагають запобігти, вилікувалися або вплинути на більш легкий перебіг COVID-19.

Де ще можна дізнатися рекомендації з профілактики COVID-19 для людей з ВІЛ?

На будь-які запитання щодо COVID-19 в Україні мають давати відповідь на гарячих лініях, які були створені для інформування населення про поширення коронавірусної хвороби. Але практика показує, що ще не на всіх гарячих лініях у регіонах оператори можуть не знати відповіді на специфічні питання пацієнта з ВІЛ про коронавірус. Якщо на гарячій лінії не надали відповідь на запитання про ВІЛ та COVID-19, то звертайтеся на гарячі лінії організацій, які надають послуги у темі ВІЛ/СНІД.

На гарячій лінії Фундації АнтиСНІД-США в Україні (093/097/099 109-29-92) фахівці регулярно отримують актуальну інформацію про ВІЛ та COVID-19, тому можуть відповісти на будь-які запитання. Також ми регулярно оновлюємо інформацію про COVID-19 та ВІЛ на сайті клініки Test & Treat.

Де шукати психологічну підтримку ВІЛ-позитивним людям під час карантину?

Вимушена ізоляція може негативно вплинути емоційний стан, спровокувати тривожність та депресивний настрій. Але ― фізична ізоляція не дорівнює ізоляції соціальній. Спілкування важливе. Підтримувати спілкування з людьми не порушуючи умов карантину реально.

В AHF Ukraine вже кілька років працюють СтАРТ клуби ― простори для неформальних зустрічей людей, які живуть з ВІЛ. Зараз ми проводимо зустрічі в онлайн-форматі, тому приєднатися до них можна не залежно від того, де ви живете. Якщо ви маєте ВІЛ і відчуваєте потребу у спілкуванні з “рівними” та психологічній підтримці, телефонуйте (093)/(097)/(099) 109-29-92.

Сьогодні все ще складно передбачити, скільки буде тривати пандемія COVID-19. Проте потрібно робити все, аби убезпечити себе та людей навколо від інфікування – мити руки, уникати місць скупчення людей, не займатися самолікуванням та залишатися вдома.

Ярослава Лопатіна, голова Представництва Фундації АнтиСНІД-США в Україні (AHF Ukraine).