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Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ

Адаму Кастильехо помогла операция по пересадке стволовых клеток спинного мозга

Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ
Адам Кастильехо
Фото: naviny.by

40-летний Адам Кастильехо стал вторым человеком в истории, которого удалось вылечить от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

По словам врачей, с момента, когда мужчина прекратил прием антиретровирусных препаратов, прошло уже 30 месяцев. Следов повторного появления вируса в его организме не обнаружено, передает ВВС.

"Следы вирусных частиц, которые могут самостоятельно проникать в иммунные клетки и заражать их, не появлялись в крови, а также спинномозговой жидкости, кишечнике или в лимфе пациента в течение 30 месяцев. Мы считаем, что теперь можно говорить, что пациент вылечился от ВИЧ", - говорят медики.

Диагноз Кастильехо поставили еще в 2003 году, когда ему было 23 года. Справиться с ВИЧ ему помогла операция по пересадке стволовых клеток спинного мозга, которую три года назад мужчине сделали в рамках лечения рака - еще одной диагностированной у него болезни.

Донор стволовых клеток, которые пересадили Кастильехо, имел редкую генетическую мутацию, которая не позволяет некоторым видам ВИЧ заражать клетки иммунной системы.

В 2007 году похожая операция помогла вылечить от ВИЧ американца Тимоти Брауна, также известного как "берлинский пациент".

О втором - вероятно успешном - случае лечения ВИЧ впервые заговорили год назад, однако имя пациента оставалось неизвестным. В СМИ его называли "лондонским пациентом". По мнению врачей, его можно считать излеченным от ВИЧ, хотя говорить о том, что вирус не вернется, со 100% уверенностью все же нельзя.

Несмотря на второй успешный пример, когда пациентов удается вылечить от ВИЧ, говорить об универсальном методе лечения нельзя, предупреждают специалисты. Операции, которые перенесли Тимоти Браун и Адам Кастильехо, являются очень сложными и проводятся только в крайнем случае, к тому же - для лечения онкологических заболеваний, а не ВИЧ.

Кроме того, очень непростой задачей является подбор донора, но даже его наличие не гарантирует результата.

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