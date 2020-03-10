​Эрдоган анонсировал встречу с Меркель и Макроном по вопросу беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о предстоящем визите в Стамбул канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и, возможно, британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам Эрдогана, они встречаются 17 марта для обсуждения проблемы беженцев. Об этом он заявил по возвращении в Турцию из Брюсселя, где он обсуждал ситуацию с лидерами ЕС и НАТО.

Федеральное правительство Германии пока дату встречи не подтвердило.

Напомним, 28 февраля Эрдоган открыл границы с ЕС, что вызвало мощный приток беженцев к границе с Грецией. Афины направили в приграничную зону дополнительные полицейские силы, которые используют против мигрантов слезоточивый газ и водометы.

Брюссель обвинил Турцию в использовании мигрантов в качестве средства давления и призвал Эрдогана продолжать придерживаться соглашения о беженцах 2016 года, по которому Турция получила финансовую поддержку, обещав сдерживать наплыв беженцев в Европу. Со своей стороны, Турция обвиняет ЕС в невыполнении обязательств по соглашению, в частности, Анкара утверждает, что получила только половину из запланированных 6 млрд евро.

Эрдоган в Брюсселе говорил об актуализации миграционной сделки с ЕС. По его словам, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель готовят предложения к очередному саммиту лидеров ЕС 26 марта.