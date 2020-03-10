Венгрия продолжит блокировать заседания Комиссии Украина-НАТО, - Сийярто

Глава МИД Венгрии назвал "абсурдом" то, что позиция его страны на мировой арене изображается, как политика, дружественная России.

Венгрия продолжит блокировать заседания Комиссии Украина-НАТО, пока права меньшинств в Украине не будут восстановлены

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает "Интерфакс-Украина".

"Он (Сийярто, - ред.) рассказал, что в плане двусторонних отношений Венгрии с соседними странами, ее отношения с Украиной - наиболее сложные. Так как Венгрия поддерживает Украину в вопросах территориальной целостности и суверенитета, она должна учитывать многочисленные нарушения прав венгерского национального меньшинства в законодательстве. Нарушения касаются не только прав венгерского меньшинства, но и прав меньшинств в более широком смысле", - говорится в статье, опубликованной на сайте издания "Hungary Today".

Кроме того, по словам Сийярто, "издалека, возможно, понятно, что жизни 150 тыс. этических венгров менее важны, чем геополитические соображения".

"Но для нас это сообщество более важно, чем любой геополитический вопрос", - подчеркнул министр.

Также он назвал "абсурдом" то, что позиция Венгрии на мировой арене изображается, как политика, дружественная России.

Сийярто сообщил, что 26 марта его украинский коллега, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, "которого его президент попросил поработать над восстановлением двусторонних отношений", посетит Будапешт.

"Мы готовы и мы также сделаем разумные предложения", - сказал Сийярто.

Напомним, в 2017 году отношения между Украиной и Венгрией испортились, когда Верховная Рада приняла закон об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Из-за этого МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, разозлившей Венгрию, но Будапешт это не устроило.

В сентябре министры иностранных дел Украины и Венгрии договорились о встрече на высшем уровне, которая должна открыть путь для урегулирования актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

В январе 2020 года Верховная Рада приняла новый закон о среднем образовании с тремя языковыми моделями для национальных меньшинств. Он предусматривает, что в венгерских школах на Закарпатье может использоваться только родной язык, но с 5 класса не меньше 20% предметов должны преподаваться на украинском языке с ежегодным повышением до 40% в 9 классе и 60% в старшей школе.