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В Венгрии коронавирус обнаружили у двух студентов из Ирана

Симптомов у них пока нет, но факт инфекции был подтвержден.

В Венгрии коронавирус обнаружили у двух студентов из Ирана
Фото: EPA/UPG

Первые случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтвержены в Венгрии. Оба инфицированные - иранские студенты, которые учатся в Венгрии.

Об этом в среду, 4 марта, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает Reuters.

"У нас есть первый зараженный человек, точнее, двое, которых нам пришлось госпитализировать. У них пока нет симптомов, но факт инфекции был подтвержден", - написал Орбан на своей странице в Facebook.

По словам главы венгерского национального института инфекционных заболеваний Яноша Славика, студенты отправились домой на иранский Новый год, и один из них решил провериться, не заразился ли он.

Шлавик отказался сообщить, в каком вузе учатся иранцы. Жена одного из студентов и подруга другого были изолированы.

Ранее сообщалось, что коронавирус охватил почти все иранские провинции.

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