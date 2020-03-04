“Супервторник” в США: Байден против Сандерса

Республиканская гонка не принесла неожиданностей – у Дональда Трампа фактически гарантированная номинация от своей политсилы. А вот у Демократов не без сюрпризов. Бывший вице-президент Джо Байден после неудачной серии первых праймериз опять занял лидирующие позиции. Не отстает от него и Берни Сандерс, которому удалось консолидировать протестно-реформистский электорат партии.

3 марта в Соединенных Штатах состоялся Супервторник – праймериз Демократической и Республиканской партии в 14 штатах. Это событие считают третьим по значению в календаре президентской кампании США , после партийного съезда и самих выборов.

Что такое Супервторник?

В силу исторических и географических причин американская избирательная система достаточно сложная. Перед тем, как выбирать президента, ключевые партии США проводят так называемые “предварительные выборы” или праймериз. Для Демократической и Республиканской партий сезон праймериз растягивается на целых полгода – в разных штатах голосуют в разное время. И ключевым событием этого сезона является именно Супервторник, когда одновременно голосуют 14 штатов.

Предварительные выборы проходят в двух форматах: праймериз и кокусы.

Праймериз являются фактическими выборами – избиратели приходят на участки, где ставят отметку в избирательном бюллетене или электронном планшете. Они бывают разной степени открытости, что определяет доступ конкурирующих партий и их избирателей до предварительных выборов.

Фото: EPA/UPG Голосование во время праймериз в Сан-Франциско (Калифорния)

Кокусы – более традиционный и постепенно исчезающий тип предварительных выборов. В отличии от праймериз, они проходят в виде сборов, длятся несколько часов и предполагают открытое голосование, а не тайное.

При этом во время праймериз и кокусов избиратели выбирают не самых кандидатов, а партийных делегатов, которые поддерживают определенного кандидата. По окончанию предварительных выборов во всех штатах, партии проводят съезды, где делегаты голосуют уже непосредственно за кандидатов.

Избирательные системы также бывают разные. Демократическая партия использует пропорциональную избирательную систему с барьеров в 15% для избирательного округа. Это значит, что все кандидаты, которые набрали больше 15%, пропорционально поделят количество делегатов между собой. При этом некоторые штаты имеют несколько округов, а значит в масштабах штата кандидат может набрать еще меньше для получения делегата.

Республиканская партия использует такую систему только в части штатов. В другой части Республиканцы используют близкую к самим президентским выборам систему “победитель получает все”. То есть, даже относительное большинство в штате может гарантировать всех делегатов от штата.

Победители и проигравшие

Праймериз Республиканской партии во время этой гонки фактически формальные – более 90% поддержки во всех штатах имеет нынешний президент Дональд Трамп. Тогда как борьба за номинацию от Демократической партии в кампании 2020 одна из самых конкурентных за последние десятилетия. Более того, 3 марта Демократическая партия разыграла 1357 делегатов, что составляет 34% от общего числа.

Главным победителем гонки стал Джо Байден – вице-президент времен Барака Обамы. Еще до начала активной части праймериз Байдена считали наиболее вероятным кандидатом от Демократов. Однако после неудач во время первых трех этапов праймериз и постоянного падения рейтинга, многие посчитали, что он скоро покинет кампанию. Но Байден удивил и победил в 9 из 14 штатов, и по предварительным данным рассчитывает более, чем на половину делегатов.

Фото: EPA/UPG Выступление Джо Байдена перед сторонниками в Лос Анджелесе

Возвращению Байдена в гонку способствовало много причин. Среди основных – триумфальная победа в Южной Каролине, поддержка среди цветного населения (что очень важно для южных штатов), а также наивысшие шансы на одержание победы у Дональда Трампа.

Также решающую роль могли сыграть выход из гонки Пита Буттиджича и Эми Клобушар, которые делили с Байденом умеренный электорат. Более того, Клобушар сняла свою кандидатуру именно в пользу Байдена, что для многих демократов стало сигналом объединения против Сандерса. И даже сам Байден признал, что поддержка Клобушар стала важной для побед в свереных штатах.

Фото: EPA/UPG Выступление Берни Сандерса перед сторонниками в Вермонте

Ожидаемо, вторым победителем Супервторника стал Берни Сандерс, победив в 4 штатах ( и не сильно отстав по количеству делегатов от Байдена). Сандерсу удалось удержать свои позиции среди реформистской части избирателей, однако после Супервторника вполне вероятно, что он потеряет первую позицию в общенациональных опросах.

Аутсайдерами Супервторника стали Элизабет Уоррен и Майкл Блумберг, не взяв ни одного штата, а также имея скромные прогнозы по количеству делегатов (вряд ли каждый из них может претендовать более чем на 7% от разыгранных сегодня делегатов). Такой результат не стал неожиданностью для Уоррен, которая после удачного старта постепенно теряла свои позиции. А вот для Блумберга, который уже вкачал в свою кампанию сотни миллионов, такой результат стал шокирующим. Приближенные к американскому миллиардеру люди утверждают, что вскоре Блумберг может сняться с гонки в пользу Байдена.

Фото: EPA/UPG Выступление Майкла Блумберга в Нью-Йорке

Таким образом из четырех претендентов теперь выделяется яркая двойка лидеров. Формально в гонке до сих пор участвует Тулси Габбард (то есть кандидатов 5), однако она получила поддержку лишь одного делегата, а ее общенациональная поддержка в рамках статистической погрешности.

Что дальше?

Одним из ожидаемых результатов Супервторника зачастую является “чистка” в рядах кандидатов. Несмотря на то, что математические шансы остаются у каждого выдвиженца, праймериз обычно проходят в формате снежного кома – избиратели тяготеют к фаворитам гонки. В нынешней кампании это означает, что в ближайшие дни мы можем ожидать снятие кандидатуры Уоррен и даже Блумберга.

Тем не менее, кандидаты могут подождать неделю, до следующего вторника. Тогда партия разыграет еще 352 делегата от 6 штатов. Если аутсайдерам не удастся исправить ситуацию до этого времени, то тогда есть высокая вероятность сокращения количества претендентов до двух. Иными словами – нынешний Супервторник является практически гарантированным билетом для Байдена и Сандерса на партийный съезд в июле.

Фото: EPA/UPG Сторонники Джозефа Байдена в Лос Анджелесе

Съезд – финальная часть праймериз, когда делегаты голосуют за своих кандидатов. Если один из кандидатов набирает простое большинство голосов (1991 делегат), то он автоматически выигрывает номинацию на президентские выборы от партии. Если же ни один кандидат не может набрать большинство (что очень вероятно, так как часть делегатов уже распределена за аутсайдерами гонки), то проходит второй тур голосования. Во время этого этапа к обычным делегатом добавляются 771 суперделегат – партийное руководство, сенаторы, конгрессмены, бывшие президенты от Демократической партии.

В прежних кампаниях суперделегаты голосовали уже в первом раунде. Однако после того, как большинство партийных представителей в 2016-м поддержало Хиллари Клинтон, Сандерс добился изменения правил. Изменение вызвало немало споров внутри партии, а Байден уже заявил, что готов опротестовать изменение, если Сандерс победит в первом туре съезда, имея меньшее количество голосов. И это не странно, ведь именно у Байдена наибольшие шансы получить большую часть суперделегатов.