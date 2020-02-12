На американских праймериз демократов в штате Нью-Гэмпшир лидирует Берни Сандерс

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует на праймериз (первичных выборах) Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.

Об этом сообщает The New York Times.

После подсчета 86% бюллетеней Сандерс набирает 26% голосов. У бывшего мэра города Саут-Бенд в штате Индиана Пита Буттиджича 24%, у сенатора от штата Миннесота Эми Клобушар - 20%. Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен занимает четвертое место (9% голосов), бывший вице-президент США Джо Байден, считавшийся фаворитом среди демократов, - пятое (8% голосов).

Фото: nytimes.com

Еще два кандидата - предприниматель Эндрю Янг и сенатор от Колорадо Майкл Беннет - снялись с предвыборной гонки.

На праймериз республиканцев, которые прошли в Нью-Гэмпшире одновременно с праймериз демократов, с большим отрывом лидирует Дональд Трамп. По итогам подсчета 86% бюллетеней он набирает 85,5% голосов.

Как сообщалось, на первом этапе предварительных выборов Демократической партии - кокусах в Айове - победил Пит Буттиджич. Он набрал 26,2% голосов, Берни Сандерс - 26,1%. При этом демократы почти сутки не могли подвести итоги кокусов из-за сбоя в мобильном приложении, используемом для подсчета голосов. В партии подчеркивали, что это не связано с внешним вмешательством.

Следующие праймериз демократов пройдут в Южной Каролине 29 февраля, праймериз республиканцев - в Алабаме 3 марта.

Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Нынешний президент США Трамп уверен в своей победе. В 2016 году он выиграл выборы у Хиллари Клинтон, хотя она получила почти на 3 млн больше голосов.