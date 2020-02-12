Комбату "Червню" Андрею Гергерту нужна помощь в борьбе с раком желудка
Комбату "Червню" Андрею Гергерту нужна помощь в борьбе с раком желудка
Ветерана АТО Ворошнова избили на Березняках за замечание о нарушении ПДД
Ветерана АТО Ворошнова избили на Березняках за замечание о нарушении ПДД
Суд запретил доступ к сайтам PariMatch, Favorit, 1XBet, "Космолот" и десяткам онлайн-казино
Суд запретил доступ к сайтам PariMatch, Favorit, 1XBet, "Космолот" и десяткам онлайн-казино
Зеленский подписал указ об увольнении Богдана и назначил на его должность Ермака (обновлено)
Зеленский подписал указ об увольнении Богдана и назначил на его должность Ермака (обновлено)
Зеленский заявил, что чувствует вину за депутатов "Слуги народа", которые "зашкварились"
Зеленский заявил, что чувствует вину за депутатов "Слуги народа", которые "зашкварились"
Отказ от Минска-3, арифметика Дебальцево, гуманитарка вместо войны, менуэт с Путиным. Французский взгляд на Украину
Отказ от Минска-3, арифметика Дебальцево, гуманитарка вместо войны, менуэт с Путиным. Французский взгляд на Украину
Что такое Молитвенный завтрак, почему это важно и совсем не про понты
Что такое Молитвенный завтрак, почему это важно и совсем не про понты
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Україна кварталу
Україна кварталу
ГлавнаяМир

На американских праймериз демократов в штате Нью-Гэмпшир лидирует Берни Сандерс

На праймериз республиканцев лидирует Дональд Трамп.

На американских праймериз демократов в штате Нью-Гэмпшир лидирует Берни Сандерс
Берни Сандерс на предвыборном митинге в Вашингтоне (архивное фото)
Фото: EPA/UPG

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует на праймериз (первичных выборах) Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.

Об этом сообщает The New York Times.

После подсчета 86% бюллетеней Сандерс набирает 26% голосов. У бывшего мэра города Саут-Бенд в штате Индиана Пита Буттиджича 24%, у сенатора от штата Миннесота Эми Клобушар - 20%. Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен занимает четвертое место (9% голосов), бывший вице-президент США Джо Байден, считавшийся фаворитом среди демократов, - пятое (8% голосов).

Фото: nytimes.com

Еще два кандидата - предприниматель Эндрю Янг и сенатор от Колорадо Майкл Беннет - снялись с предвыборной гонки.

На праймериз республиканцев, которые прошли в Нью-Гэмпшире одновременно с праймериз демократов, с большим отрывом лидирует Дональд Трамп. По итогам подсчета 86% бюллетеней он набирает 85,5% голосов.

Как сообщалось, на первом этапе предварительных выборов Демократической партии - кокусах в Айове - победил Пит Буттиджич. Он набрал 26,2% голосов, Берни Сандерс - 26,1%. При этом демократы почти сутки не могли подвести итоги кокусов из-за сбоя в мобильном приложении, используемом для подсчета голосов. В партии подчеркивали, что это не связано с внешним вмешательством.

Следующие праймериз демократов пройдут в Южной Каролине 29 февраля, праймериз республиканцев - в Алабаме 3 марта.

Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Нынешний президент США Трамп уверен в своей победе. В 2016 году он выиграл выборы у Хиллари Клинтон, хотя она получила почти на 3 млн больше голосов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также