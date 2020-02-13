В Великобритании подтвердили девятый случай заражения COVID-19

Женщина, прилетевшая в Лондон из Китая несколько дней назад, проходит курс лечения от коронавируса, в результате чего общее число случаев заболевания в Великобритании достигло девяти.

Как сообщает ВВС, больную госпитализировали в больницу Сент-Томас, где есть специальное инфекционное отделение.

Кроме того, в больнице Arrowe Park на карантине находятся 83 человека, у которых подозревали заражение коронавирусом. Результаты теста на коронавирус у пациентов оказались отрицательными и теперь они смогут покинуть больницу.

Ранее сообщалось, что в Британии выписали пациента, госпитализированного с коронавирусом.

Первым британцем, который им заразился, стал турист, посещавший Сингапур.