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В Великобритании подтвердили девятый случай заражения COVID-19

В Великобритании подтвердили девятый случай заражения COVID-19
Фото: EPA/UPG

Женщина, прилетевшая в Лондон из Китая несколько дней назад, проходит курс лечения от коронавируса, в результате чего общее число случаев заболевания в Великобритании достигло девяти.

Как сообщает ВВС, больную госпитализировали в больницу Сент-Томас, где есть специальное инфекционное отделение.

Кроме того, в больнице Arrowe Park на карантине находятся 83 человека, у которых подозревали заражение коронавирусом. Результаты теста на коронавирус у пациентов оказались отрицательными и теперь они смогут покинуть больницу.

Ранее сообщалось, что в Британии выписали пациента, госпитализированного с коронавирусом.

Первым британцем, который им заразился, стал турист, посещавший Сингапур.

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