Круизный лайнер, которому из-за опасения коронавируса отказали в пяти странах, согласилась принять Камбоджа

Власти Камбоджи позволили круизному лайнеру Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту зайти в порт и высадить людей на берег.

Лайнер, который отказались принять как минимум в пяти портах Азии, получил разрешение пришвартоваться в морском порту Сиануквиль.

Решение было принято "по гуманитарным соображениям", передает агентство Киодо.

"Мы прибудем в 7:00 по местному времени в четверг ... и останемся в порту на несколько дней для высадки. Гости смогут сойти на берег. Все разрешения были получены, и мы чрезвычайно благодарны камбоджийским властям за их поддержку", - говорится в сообщении на сайте компании Holland America Line, которой принадлежит судно.

С момента выхода судна из порта в Гонконге 1 февраля, Япония, Тайвань, Филиппины, Гуам и Таиланд отклонили запросы круизного лайнера относительно его приема у себя из-за опасений, что некоторые его пассажиры могут быть заражены коронавирусом.

"Все пассажиры на борту здоровы и несмотря на ложные сообщения на борту нет подтвержденных или подозреваемых случаев заражения коронавирусом", - сказала компания-перевозчик.

Ранее планировалось, что пассажиры высадятся 15 февраля в Иокогаме, Япония.

Еще один круизный лайнер - Diamond Princess, пришвартованный в Иокогаме, был помещен туда на карантин, так как в начале февраля у пожилого пассажира, который высадился в Гонконге, был обнаружен коронавирус. Из 203 подтвержденных случаев в Японии 174 являются пассажирами и членами экипажа судна.