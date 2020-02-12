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Число жертв коронавируса в Китае достигло 1113, за сутки погибли 97 человек

Подавляющее большинство новых летальных случаев приходится на провинцию Хубэй.

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1113, за сутки погибли 97 человек
Фото: port.odessa.ua

Количество скончавшихся в результате заражения новым коронавирусом COVID-19 в Китае достигло 1 113 человек.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.

За сутки число погибших увеличилось на 97 человек. Подавляющее большинство новых летальных случаев - 94 - приходится на провинцию Хубэй, где находится город Ухань, который является эпицентром распространения коронавируса

По состоянию на полночь 11 февраля в различных провинциях Китая выявлены случаи заражения пневмонией у 44 653 человек (прирост за сутки 2 015 случаев, их них 1 638 в Хубейе). 38 800 человек болеют в настоящий момент, 8 200 находятся в тяжелом состоянии. Количество выписанных из больниц составило 4 700 человек.

За пределами материкового Китая коронавирус унес жизни двух человек. Один человек скончался в Гонконге, еще один - на Филиппинах. На сегодняшний день, помимо КНР, более 400 случаев заражения коронавирусом выявлены еще в 25 странах.

Напомним, власти Китая изменили методику подсчета зараженных COVID-19 (коронавирусом 2019-nCoV). Согласно новым предписаниям Национальной комиссии здравоохранения КНР, инфицированный человек без симптомов заболевания не считается зараженным.

В Китае уже начали тестировать вакцину от коронавируса.

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