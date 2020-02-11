Северная Македония ратифицировала соглашение о вступлении в НАТО

Парламент Северной Македонии ратифицировал договор о вступлении страны в НАТО.

Об этом во вторник, 11 февраля, сообщил глава партии "Социал-демократический союз Македонии" Зоран Заев.

"Я благодарю всех депутатов, которые осознавали историческую ответственность, которую они несут, за их смелость принимать решения, меняющие будущее. Наше место в ЕС и в НАТО!" - написал он в Twitter.

За законопроект о ратификации Североатлантического договора проголосовали 114 депутатов из 120-ти, пишет PlusInfo.

После торжественного собрания спикеру Талату Хафери был вручен флаг Альянса, который затем был поднят на мачте к македонскому флагу перед зданием парламента.

Закон вступит в силу, когда Испания, единственный оставшийся член НАТО, ратифицирует протокол о присоединении Северной Македонии к Североатлантическому альянсу.

Северная Македония станет 30 государством-членом НАТО.

Как известно, сложности вступления этого государства в НАТО связаны с его названием. Ранее полным названием государства было Бывшая Югославская Республика Македония, но после распада Югославии оно сократилось до Республики Македония. Присоединение этой страны к НАТО было заблокировано Грецией в 2008 году. Основной претензией было то, что с таким названием Македония может стремится к территориальной экспансии на одноименный греческий исторический регион.

В 2018 Греция и Македония достигли консенсуса и согласились на названии Северная Македония.