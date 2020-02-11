Китай изменил методику подсчета зараженных коронавирусом вопреки требованиям ВОЗ

При отсутствии симптомов человек не считается инфицированным.

Власти Китая изменили методику подсчета зараженных COVID-19 (коронавирусом 2019-nCoV). Согласно новым предписаниям Национальной комиссии здравоохранения КНР, инфицированный человек без симптомов заболевания не считается зараженным, передает DW.

Власти страны не пояснили, чем обусловлен подобный шаг. Точное число фактически больных человек, которые оказались не включены в списки зараженных, неизвестно.

Новая методика идет вразрез с указаниями Всемирной организации здравоохранения, которая считает зараженными всех, показавших положительные анализы "независимо от демонстрации симптомов".

Вирус 2019-nCoV распространился более чем в 20 странах на трех континентах с начала вспышки в городе Ухане в провинции Хубэй в конце декабря 2019 года.

Пекин ограничил транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин более 50 млн человек. Ряд стран, включая Германию и Россию, начали вывозить своих граждан из Китая.

По последним данным, в Китае зарегистрировано 42 708 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 1017 человек в КНР стали жертвами нового коронавируса. В мире зарегистрировано 393 случая в 24 странах с 1 смертельным исходом.