Жертвами урагана в Европе стали не менее шести человек

Без электричества по всей Европе остаются сотни тысяч домов.

В результате мощного урагана в Германии, Польше, Швеции, Словении и Великобритании погибли шесть человек, также есть травмированные. Без электричества по всей Европе остаются сотни тысяч домов, передает DW.

Так, на польском горнолыжном курорте Буковина-Татшаньска, недалеко от границы со Словакией, погибли две женщины - мать и дочь. Трагедия произошла из-за того, что сильный ветер сорвал крышу со здания, которая упал на людей, стоявших у лыжного подъемника. В результате инцидента еще три человека получили травмы.

На шведском озере Феген перевернулась лодка с двумя людьми. В результате один человек погиб, второй до сих пор считается пропавшим без вести, передает местное издание Aftonbladet.

Кроме того, в результате падения дерева на автомобиль погиб один человек на севере Словении. Аналогичный смертельный случай произошел на юге Англии.

В Германии на юге федеральной земли Гессен погиб водитель грузовика во время аварии, которая была вызвана последствиями урагана. Так, водитель врезался на автобане в передвижной знак сигнализатор опасности, установленный во время уборки веток с пути.

Вследствие непогоды в Чехии травмы получили по меньшей мере пять человек, в том числе одна женщина, на которую упало дерево. Без электричества в стране остались 290 тысяч домов.

В Великобритании поврежденными и без электричества остаются 20 тысяч домов. Из-за наводнений из берегов вышли многие реки. В шотландском городе Хоик в реку упали отель и бистро, обошлось без жертв.

В британских аэропортах отменены около сотни рейсов. Также во многих европейских странах ограничено движение транспорта.

В Германии ураган носит имя "Забине", тогда как в других странах - "Киара".