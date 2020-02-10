"Оскар"-2020: лучший фильм – "Паразиты"; у Хоакина Феникса и Брэда Питта – по первому актерскому "Оскару"
"Оскар"-2020: лучший фильм – "Паразиты"; у Хоакина Феникса и Брэда Питта – по первому актерскому "Оскару"
Путин и Лукашенко договорились о поставках нефти в Беларусь
Путин и Лукашенко договорились о поставках нефти в Беларусь
Полиция рассказала подробности спецоперации по задержанию членов ОПГ на Закарпатье
Полиция рассказала подробности спецоперации по задержанию членов ОПГ на Закарпатье
Поклонская решила сдать ДНК-тест для установления национальности
Поклонская решила сдать ДНК-тест для установления национальности
В Полтаве 18-летняя девушка после ссоры с парнем пошла в тир и застрелила инструктора (обновлено)
В Полтаве 18-летняя девушка после ссоры с парнем пошла в тир и застрелила инструктора (обновлено)
Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины (обновлено)
Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины (обновлено)
Пассажирский Boeing, летевший из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд благодаря урагану
Пассажирский Boeing, летевший из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд благодаря урагану
Китай переименовал коронавирус из-за возмущения жителей Уханя
Китай переименовал коронавирус из-за возмущения жителей Уханя
Что такое Молитвенный завтрак, почему это важно и совсем не про понты
Что такое Молитвенный завтрак, почему это важно и совсем не про понты
ГлавнаяМир

Жертвами урагана в Европе стали не менее шести человек

Без электричества по всей Европе остаются сотни тысяч домов.

Жертвами урагана в Европе стали не менее шести человек
Фото: EPA/UPG

В результате мощного урагана в Германии, Польше, Швеции, Словении и Великобритании погибли шесть человек, также есть травмированные. Без электричества по всей Европе остаются сотни тысяч домов, передает DW.

Так, на польском горнолыжном курорте Буковина-Татшаньска, недалеко от границы со Словакией, погибли две женщины - мать и дочь. Трагедия произошла из-за того, что сильный ветер сорвал крышу со здания, которая упал на людей, стоявших у лыжного подъемника. В результате инцидента еще три человека получили травмы.

На шведском озере Феген перевернулась лодка с двумя людьми. В результате один человек погиб, второй до сих пор считается пропавшим без вести, передает местное издание Aftonbladet.

Кроме того, в результате падения дерева на автомобиль погиб один человек на севере Словении. Аналогичный смертельный случай произошел на юге Англии.

В Германии на юге федеральной земли Гессен погиб водитель грузовика во время аварии, которая была вызвана последствиями урагана. Так, водитель врезался на автобане в передвижной знак сигнализатор опасности, установленный во время уборки веток с пути.

Вследствие непогоды в Чехии травмы получили по меньшей мере пять человек, в том числе одна женщина, на которую упало дерево. Без электричества в стране остались 290 тысяч домов.

В Великобритании поврежденными и без электричества остаются 20 тысяч домов. Из-за наводнений из берегов вышли многие реки. В шотландском городе Хоик в реку упали отель и бистро, обошлось без жертв.

В британских аэропортах отменены около сотни рейсов. Также во многих европейских странах ограничено движение транспорта.

В Германии ураган носит имя "Забине", тогда как в других странах - "Киара".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также