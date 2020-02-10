Число жертв коронавируса в Китае превысило 900 человек

В Китае по состоянию на 00:00 часов понедельника (по местному времени, или 18:00 воскресенья по Киеву) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40 171 человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся по стране увеличилось на 3 062 человек, смертельных случаев - на 97. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончался 91 человек, два - в провинции Аньхуэй, по одному - в провинциях Хэйлунцзян, Цзянси, Хайнань, Ганьсу.

В больницах проходят курс лечения почти 36 тыс. человек, состояние 6,5 тыс. больных оценивается как тяжелое. В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях наблюдаются почти 187,5 тыс. человек, 3,3 тыс. человек выздоровели и уже выписаны.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксировано 64 подтвержденных случая заболевания новой пневмонией: 36 - в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 - в Макао, 18 - на Тайване.

На борьбу с коронавирусом в Китае выделено более $10 млрд.

Напомним, ранее Коронавирус 2019-nCoV впервые обнаружили у гражданина Украины - он находился на борту круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии. Сейчас украинец снят с лайнера и 14 дней пробудет на карантине в больнице.