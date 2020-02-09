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Китай выделил на борьбу с коронавирусом более $10 млрд

Средства будут направлены на диагностику заболевания и лечение зараженных коронавирусом.

Китай выделил на борьбу с коронавирусом более $10 млрд
Фото: EPA/UPG

Китай выделил на борьбу с коронавирусом более 10 млрд долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства финансов КНР.

Отмечается, что все уровни правительства Китая выделили на борьбу с коронавирусом в общей сложности 71,85 млрд юаней - более 10,2 млрд долларов. Средства будут направлены на диагностику заболевания и лечение зараженных коронавирусом.

Кроме того, эти средства будут использованы для того, чтобы “ни один регион Китая не столкнулся с финансовыми ограничениями в ходе принятия мер против вспышки коронавируса”.

Ранее сообщалось, что Центробанк Китая намерен поддержать экономику страны на 156 млрд евро.

Напомним, Испания и Британия зафиксировали новые случаи заражения вирусом 2019-nCoV. По состоянию на 9 февраля, китайский вирус подхватили два человека в Испании и четыре в Британии.

Также ранее стало известно о первом зараженном украинце. Гражданин Украины заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess, членом экипажа которого он является. По данным Министерства здравоохранения Японии, у него нет серьезных симптомов. На сегодня судно находится на карантине в Японии, всего на нем 70 больных коронавирусом.

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