Китай выделил на борьбу с коронавирусом более 10 млрд долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства финансов КНР.

Отмечается, что все уровни правительства Китая выделили на борьбу с коронавирусом в общей сложности 71,85 млрд юаней - более 10,2 млрд долларов. Средства будут направлены на диагностику заболевания и лечение зараженных коронавирусом.

Кроме того, эти средства будут использованы для того, чтобы “ни один регион Китая не столкнулся с финансовыми ограничениями в ходе принятия мер против вспышки коронавируса”.

Ранее сообщалось, что Центробанк Китая намерен поддержать экономику страны на 156 млрд евро.

Напомним, Испания и Британия зафиксировали новые случаи заражения вирусом 2019-nCoV. По состоянию на 9 февраля, китайский вирус подхватили два человека в Испании и четыре в Британии.

Также ранее стало известно о первом зараженном украинце. Гражданин Украины заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess, членом экипажа которого он является. По данным Министерства здравоохранения Японии, у него нет серьезных симптомов. На сегодня судно находится на карантине в Японии, всего на нем 70 больных коронавирусом.