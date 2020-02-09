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Количество смертей от коронавируса превысило 800

Число жертв вируса 2019-nCoV превысило уровень пандемии коронавируса SARS в 2002-2003 годах.

Количество смертей от коронавируса превысило 800
Фото: EPA/UPG

В Китае по состоянию на 9 февраля зарегистрировано 811 смертей от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом 2019-nCoV, подтверждено более 37 тысяч случаев заражения. Об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР, передает Reuters.

За сутки число заразившихся увеличилось на 2 656, умерли 89 человек. Из них в эпицентре заболевания - провинции Хубэй - скончался 81 человек.

В больницах страны в настоящее время проходят курс лечения более 33 тыс. человек, состояние 6,2 тыс. больных оценивается как тяжелое. 190 тыс. человек находятся под наблюдением из-за подозрения на заражение новым коронавирусом, более 2,6 тыс. человек выздоровели и были выписаны из больниц.

Накануне стало известно о первой смерти иностранца от нового коронавируса в КНР. Гражданин США скончался от последствий пневмонии в Ухане, еще у одного умершего - гражданина Японии - был предварительно выявлен новый коронавирус, но на момент смерти это не было подтверждено.

Издание отмечает, что число жертв нового коронавируса превысило уровень пандемии SARS в 2002-2003 годах. Пандемии коронавируса SARS также началась в Китае, тогда умерли 774 человека.

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