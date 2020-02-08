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В Ухане от коронавируса умерли граждане США и Японии, общее количество жертв - 724

На круизном лайнере Diamond Princess выявили еще три случая заражения.

В Ухане от коронавируса умерли граждане США и Японии, общее количество жертв - 724
Фото: EPA/UPG

В Ухане, где произошла вспышка коронавируса, появились первые жертвы среди иностранных граждан. Как сообщает New York Times со ссылкой на посольство США в Пекине, в городе скончался американский гражданин.

По данным издания, речь идет о 60-летней женщине, у которой до заражения были проблемы со здоровьем. Информации о том, когда она была госпитализирована, нет.

В самих США заболевшими считаются 12 человек. Смертельных случаев в Соединенных Штатах не было.

МИД Японии, в свою очередь, сообщил, что гражданин этой страны также умер в больнице Уханя. Он был госпитализирован с подозрением на коронавирус и скончался от пневмонии, передает РБК.

По последней информации, жертвами появившегося в декабре в Ухане коронавируса стали 724 человека. Большинство из них умерли в провинции Хубэй. 

За пределами континентального Китая умерли два человека: по одному смертельному случаю было зафиксировано в Гонконге и на Филиппинах.

Количество зараженных новым типом вируса в мире по состоянию на 8 февраля приближается к 35 000, свыше 6000 больных находятся в критическом состоянии. Большинство случаев заболевания приходится на Китай, где началась вспышка. 

В том числе 64 человека, зараженные коронавирусом, находятся на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине в японском порту Иокогама. За сутки там выявили еще три случая заражения "уханским" вирусом, заявили в министерстве здравоохранения Японии в субботу. Новых инфицированных отправили в больницы Японии.

По данным властей страны, проверку на возможное заражение прошли 279 человек. Всего на судне находятся более 3500 человек, из них 35 украинцев.

Лайнер Diamond Princess находится на двухнедельном карантине в акватории порта Иокогамы с 3 февраля. Он отправился в круиз 20 января, но вернулся в гавань после того, как в Гонконге на берег сошел мужчина, у которого был диагностирован коронавирус.

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