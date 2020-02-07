В Ухане за 10 дней построили вторую больницу для инфицированных коронавирусом

В китайском городе Ухань за 10 дней построили вторую модульную больницу для инфицированных коронавирусом 2019-nCoV.

Как отмечает китайское государственное новостное агентство "Синьхуа", она предназначена для 1600 пациентов. В ней будут работать около 2 тысяч медиков.

Больницу начали строить 27 января, а уже 6 февраля она была принята градостроительными и медицинскими властями города. Медицинское учреждение находится на месте парковки для автомобилей, общая площадь - около 21,9 га.

Это уже вторая больница в Ухане, построенная специально для борьбы с эпидемией коронавируса.

Кроме того, город переоборудовал под госпитали 11 различных помещений, таких как спортивные залы и выставочные центры. Они рассчитаны на прием больше 10 тысяч пациентов, инфицированных коронавирусом, с симптомами средней тяжести. В планах городских властей - еще восемь подобных госпиталей.

Фото: xinhuanet.com

Напомним, что за последние сутки в Китае зарегистрировали 3143 новых случая заражения. От коронавируса на материковом Китае скончались уже 636 человек, 73 из них умерли 6 февраля.