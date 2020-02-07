В Одесском порту усилили меры противоэпидемической защиты из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV.

Пресс-службе порта информирует, что врачи-эпидемиологи санитарно-карантинного отдела осматривают членов экипажа на предмет симптомов вирусной инфекции, в частности проводят температурный скрининг при помощи бесконтактного инфракрасного термометра.

Фото: port.odessa.ua

"Вчера вечером к причалу №42 в Хлебной гавани пришвартовался контейнеровоз COSCO SHIPPING SEINE (L = 99,9 м, флаг - Гонконг). Судно прибыло в Одессу после захода в порты Китая во время инкубационного периода нового коронавируса 2019-nCoV. Сразу после швартовки на контейнеровозе осуществлен медицинский (санитарный) осмотр всех членов экипажа и другие профилактические мероприятия", - говорится в сообщении.

Фото: port.odessa.ua

В целом медицинский осмотр провели на 25 морских судах, четыре из которых покинули порты Китая до вспышки эпидемии коронавируса, один после.

Фото: port.odessa.ua

"Мы вынуждены перейти почти на 100-процентный контроль экипажей с учетом специфики работы моряков. Случаи завоза коронавируса зафиксированы уже в 26 странах. Даже если моряк не посещал Китай в последнее время, мы не знаем, каким рейсом он летел на очередную смену экипажа, с кем контактировал в самолете", - пояснила вынужденные меры врач-эпидемиолог Нина Старова.

В случае подозрений на коронавирус больного изолируют в судовой изолятор, а само судно будет поставлено на карантин. Пока таких случаев не было.

Напомним, что в Японии на закрытом на карантин круизном лайнере Diamond Princess подтвердилось уже 20 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV. На борту судна находится 25 украинцев.