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В Украине с начала эпидсезона от гриппа скончались 15 человек

Ни один из умерших не был вакцинирован.

В Украине с начала эпидсезона от гриппа скончались 15 человек
Фото: Макс Требухов

В Украине с начала эпидемиологического сезона 15 человек скончались от осложнений гриппа. Об этом на пресс-конференции сообщил гендиректор директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский.

"Во многих областях Украины превышен эпидемпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ, во многих учреждениях образования вводятся карантинные мероприятия. За неделю зарегистрировано два летальных случая вследствие гриппа, с начала эпидсезона – 15. Ни один из умерших от гриппа не был вакцинирован", - сказал Скипальский.

Напомним, с 6 по 17 февраля все школы Днепра закроют на карантин в связи с распространением гриппа.

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