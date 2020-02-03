В Киеве число заболевших гриппом выросло на четверть, на карантине 120 школ

В течение недели в столице заболело более 9 тысяч человек.

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве повысился на 26,1%. В течение 5-й недели 2020 года в столице зарегистрировано 9176 больных.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 26,1% по сравнению с предыдущей неделей, который произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболело - 9130 (рост на 35,6%), взрослых - 4640 человека (рост на 10,8%)", - информирует пресс-служба КГГА.

По словам Поворозника, в структуре заболеваемости дети составляют 66,3%, а на предыдущей неделе - 61,7%. Среди школьников заболеваемость выросла на 46% - 4190 случаев. В медицинские учреждения за 5-ю неделю госпитализированы 290 человек, из них 229 - дети.

С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 51223 человека.

По информации Департамента образования и науки, сейчас в Киеве образовательный процесс приостановлен в 120 учебных заведениях: в 90 школах полностью и в 30 - частично. Поворозник напомнил, что руководители учебных заведений имеют право полностью или поклассово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине заболевания гриппа и ОРВИ.