Двух пассажиров из Китая с ОРВИ госпитализировали в Киеве

Из международного аэропорта "Борисполь" с предварительным диагнозом "острая респираторная инфекция" (ОРВИ) госпитализировали двух пассажиров, которые вернулись из Китая.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"1 февраля к аэропорту "Борисполь" обратились двое пассажиров относительно подозрения на заболевание 2019-nCoV. По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ. Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 2 февраля в Борисполь прибыл самолет из города Санья (КНР) с 128 пассажирами и 21 членами экипажа на борту. "По результатам проведенного скрининга повышенной температуры тела у пассажиров и членов экипажа не обнаружено. Все пассажиры заполнили соответствующие анкеты, позволяющие установить за ними медико-санитарное наблюдение", - отмечается в сообщении.

Это предпоследний прямой рейс из Китая, еще один борт ожидается 4 февраля.

В Минздраве также подчеркнули, что по состоянию на текущий момент ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции в Украине не зарегистрировано.

Напомним, ранее Кабинет министров утвердил план против распространения на территории Украины нового китайского коронавируса.

За прошедшие сутки от коронавируса погибли 57 человек, а общее количество заболевших превысило 17 тыс. человек.