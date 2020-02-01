У вернувшейся из Китая жительницы Ровно не выявили коронавируса

Женщина жаловалась на насморк, боль в горле и температуру.

У жительницы Ровно, госпитализированной после возвращения из Китая, медики не обнаружили коронавируса. Об этом вечером 31 января сообщил руководитель Ровенского областного лабораторного центра Минздрава Роман Сафонов.

"Девушку из волшебного города Иу, похоже, можно спокойно отпускать домой. Причиной насморка и першения в горле был аденовирус. Спи спокойно, Ровно", - написал Сафонов.

Напомним, женщину поместили в боксованную палату изолятора 31 января после того, как она вернулась из Китая. К врачам она обратилась самостоятельно. У женщины был насморк и першение в горле, кашель, температура. Лаборатория взяла анализы для исследований распространенных инфекций ОРВИ и гриппа.

Ранее сообщалось, что двух человек, вернувшихся из Китая госпитализировали во Львовской области. Их состояние удовлетворительное, но выпишут пациентов только после результатов анализов на коронавирус.

По состоянию на 1 февраля, из-за коронавируса умерло 259 человек, зафиксировано почти 12 тысяч случаев инфицирования.