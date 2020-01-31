Зеленский поручил разработать национальный план реагирования на распространение коронавируса

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение коронавируса 2019-nCoV.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Оперативный штаб по недопущению распространения заболевания в Украине станет рабочей группой на уровне Кабинета министров.

В него должны войти представители не только Минздрава, но и МВД, Минобороны, Минобразования, Мининфраструктуры и ряда других служб и организаций.

В то же время в сообщении подчеркивается, что пока что в Украине не зарегистрировали ни одного случая инфицирования и нет оснований для любых мер чрезвычайного характера.

Офис президента заверил, что используются все необходимые ресурсы, а власть обладает всей информацией в полном объеме. Ведется постоянный мониторинг распространения нового коронавируса за рубежом, внутри страны проводятся профилактические мероприятия.

Напомним, в начале зимы в Китае началась эпидемия нового коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на утро 31 января он убил 213 человек, число инфицированных приближается к 10 тысячам.

В Европе случаи заболевания зафиксировали во Франции, Германии, Финляндии, Италии и Великобритании. Также зарегистрированы два случая болезни в азиатской части России.