В Минздраве назвали "средней" вероятность попадания коронавируса в Украину

В Министерстве здравоохранения считают "средней" вероятность того, что китайский коронавирус 2019-nCoV может попасть или уже попал в Украину, но еще не проявился.

Об этом на брифинге в четверг сказал и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

"Такая вероятность - средняя, поскольку это цена глобализации. Пятьдесят тысяч человек ежедневно пересекают государственную границу Украины, и любая инфекционная болезнь не может быть остановлена ни карантинными, ни "стопроцентными" средствами. Мы должны обеспечить в первую очередь потенциал страны по готовности, быстрому выявлению и максимальной локализации такого случая, если он будет зарегистрирован", - считает Кузин.

Он подчеркнул, что на сегодня подозрение на инфицирование новым коронавирусом состоит из двух частей. Во-первых, это факт пребывания в городе Ухань или близкий контакт с больным, который связан с городом Ухань. Во-вторых, это тяжелое течение ОРВИ.

"Только если эти два фактора совпадают у одного пациента, такой случай может быть расценен как подозрительный", - сказал Кузин.

Напомним, что в начале зимы в Китае началась эпидемия нового коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на утро 30 января он убил 170 человек, число инфицированных приближается к 8 тысячам.

В Европе случаи заболевания зафиксировали во Франции, Германии и Финляндии.