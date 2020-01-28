​Врач на джипе: как Фонд Рината Ахметова меняет качество сельской медицины

Во второй половине 2019 года, по личному решению известного благотворителя Рината Ахметова, был запущен проект «200 скорых для Украины». Впервые за 28 лет независимости страны медики получили такое количество суперсовременных машин скорой помощи. Фонд Рината Ахметова передал врачам 114 «реанимаций на колесах», 22 неонатальных автомобиля и 64 медицинских внедорожника на базе Toyota Land Cruiser. Джипы переданы на баланс территориальных громад и сельских амбулаторий и обслуживают отдаленные населенные пункты, села, добраться до которых можно только на внедорожниках.

– Я никогда не видел подобных спецавтомобилей! Это полноценная скорая на базе машины высокой проходимости. Способность проехать там, где застрянет обычная скорая, это очень важно. Но у машины есть и другие достоинства. Например, она оборудована дефибриллятором, при помощи которого наши врачи смогут запустить сердце пациента, если оно вдруг остановится, – рассказывает директор Космацкой амбулатории общей практики семейной медицины Юрий Костюк, получивший ключи от спецавтомобиля одним из первых. Врачи из Космача Ивано-Франковской области обслуживают свыше 8000 пациентов высокогорных селах.

– Порой очень сложно добраться до людей, потому что в горах в основном грунтовые дороги и дождь или снег их быстро размывает, из-за чего добраться по вызову было просто нереально – не было у нас техники для этого. Теперь мы добираемся до пациентов в любую погоду.

Врач Каменской сельской врачебной амбулатории общей практики семейной медицины Эдуард Чугай согласен с коллегой. По его словам, проект «200 скорых для Украины» не только изменил качество оказания помощи, но и позволили врачам почуствовать себя людьми.

- Я обычный врач первичного звена, проработал в селе 24 года. Когда мы начали выезжать на вызовы на новой машине, я едва ли не впервые себя почувствовал человеком. Врач на джипе? Не мог даже в самых сладких снах мечтать об этом! – говорит Эдуард Чугай. Сегодня он с коллегами обслуживает на суперсовременном джипе пациентов в четырех населенных пунктах Луганской области: Каменке, Степном, Ганусовке и Пантюхино. В перспективе география работы будет расширена.

– Современная медицина европейского уровня теперь доступна не только жителям мегаполисов. Проект «200 скорых для Украины» изменил качество оказания экстренной и первичной медико-санитарной помощи по всей стране. Теперь врачи во всех областях, в самых отдаленных населенных пунктах смогут приезжать к пациентам быстрее, а помогать – эффективнее, – отметила директор департамента коммуникаций Фонда Рината Ахметова Оксана Збитнева.

Пять фактов о скорых-внедорожниках: