В Индии подтвердился первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV

В Индии подтвердили первый случай заболеваний новым коронавирусом в штате Керала, пишет Economic Times.

Пациентом является студент Уханського университета. Его состоянии стабильное, он госпитализирован и изолирован.

"В Керале сообщается об одном положительном случае нового коронавируса - студента, обучающегося в Уханьском университете", - говорится в заявлении министерства здравоохранения.

Всего в Керале проверяли шесть подозрений на заболевание новым коронавирусом, пять из них не подтвердились.

Согласно данным, опубликованным в среду вечером органами здравоохранения Кералы, около 800 человек находятся под наблюдением, 10 из них находятся в больницах, а остальные - в своих домах под карантином.

Напомним, по последним данным, количество жертв коронавируса 2019-nCoV выросло до 170. Число инфицированных пациентов возросло до 7 711.