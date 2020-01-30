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В Индии подтвердился первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV

Это студент Уханського университета. 

В Индии подтвердился первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV
Фото: EPA/UPG

В Индии подтвердили первый случай заболеваний новым коронавирусом в штате Керала, пишет Economic Times

Пациентом является студент Уханського университета. Его состоянии стабильное, он госпитализирован и изолирован. 

"В Керале сообщается об одном положительном случае нового коронавируса - студента, обучающегося в Уханьском университете", - говорится в заявлении министерства здравоохранения.

Всего в Керале проверяли шесть подозрений на заболевание новым коронавирусом, пять из них не подтвердились. 

Согласно данным, опубликованным в среду вечером органами здравоохранения Кералы, около 800 человек находятся под наблюдением, 10 из них находятся в больницах, а остальные - в своих домах под карантином.

Напомним, по последним данным, количество жертв коронавируса 2019-nCoV выросло до 170. Число инфицированных пациентов возросло до 7 711. 

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