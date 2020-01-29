Минздрав будет обзванивать прилетевших из Китая пассажиров

С 1 января 2020 года из Китая в Украину вернулись 3964 человек.

Минздрав намерен организовать телефонный опрос пассажиров, которые прилетели из Китая, для мониторинга состояния их здоровья для противодействия распространения в Украине китайского коронавируса. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль, передает "Интерфакс-Украина".

"С завтрашнего дня усиливаем работу с пассажирами, которые прилетели из Китая. Глубина исследования составит две недели, с учетом уточненной информации о том, что инкубационный период заболевания составляет 10 дней", - сказал он.

По словам Коваля, по данным Госпогранслужбы с 1 января 2020 года из Китая в Украину вернулись 3964 человек.

Замминистра отметил, что граждане, в отношении которых возникнет подозрение на заражение китайским коронавирусом, могут быть взяты на карантин.

"Те, у кого повышается температура, могут попасть под карантин. С точки зрения медицинской карантин не нужен", - сказал он.

При этом Коваль подчеркнул, что на сегодня в Украине нет подтвержденных случаев этого заболевания.

"Большинство регионов готовы к борьбе с заболеванием. Общие рекомендации остаются без изменений. Причины бояться инфицирования китайским коронавирусом отсутствуют. Система здравоохранения готова", - добавил он.

Коваль также добавил, что "семейные врачи знают, что делать". При этом граждане, которые не заключили декларации с семейным врачом, также смогут получить медпомощь.

Кто не заключил декларацию семейным врачом, не останутся без медпомощи, в медицинских учреждениях есть терапевты, которые могут ее оказать. Семейные врачи проинформированы, что делать", - сказал он.

Вместе с тем, по словам врача-эпидемиолога Центра общественного здоровья Оксаны Кошапко, в настоящее время в Украине зарегистрировано 13 лабораторно подтвержденных летальных случаев от гриппа.

Напомним, сегодня Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения призвали граждан Украины по возможности воздержаться от поездок в Китай и в особенности избегать провинции Хубэй.

Кроме того, авиакомпания МАУ 30 января и 3 февраля выполнит рейсы из китайского города Саньи для эвакуации украинских туристов в связи с коронавирусом.

Начиная с 3 февраля Украина временно прекращает прямое авиасообщение с Китаем.

Актуальную информацию о количестве инфицированных, выздоровевших и погибших от коронавируса, а также очаги его распространения можно проверить самостоятельно по ссылке. Согласно сайту мониторинга, на данный момент в мире 6 057 инфицированных, 132 умерших от вируса, 110 – выздоровевших.