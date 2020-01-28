​В Китае находятся около 10 тыс. украинцев, и пока никаких проблем у них нет, - СНБО

По данным Совета национальной безопасности и обороны, на территории Китая в настоящее время находится около 10 тыс. граждан Украины.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас сегодня там (в Китае, - ред.) находится приблизительно 10 тысяч наших граждан. Это наши студенты, это люди, которые работают в наших консульских и посольских подразделениях, это люди, которые работают по контрактам в Китае. Мы сегодня почти со всеми имеем налаженную связь, понимаем, где они находятся, в каком они состоянии", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

"Пока что никаких проблем у наших граждан, которые находятся в Китае, нет", - добавил он.

Кроме того, подчеркнул секретарь СНБО, в случае необходимости, власти будут рассматривать вопрос эвакуации части украинских граждан с территории Китая.

"Но еще раз подчеркиваю - в случае необходимости. В настоящее время такой необходимости мы не видим", - отметил Данилов.

Напомним, по последним данным, число умерших от вируса 2019-nCoV превысило 100 человек, болеют более 4500 человек.

В Украине по состоянию на 27 января не подтвердился ни один случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV. Выделенный Киевским лабораторным центром у одного из пациентов коронавирус HKU1 циркулирует на территории Украины десятилетиями и вызывает заболевания дыхательных путей легкого или среднего ступеней тяжести.

Тем не менее, посольство Украины официально призвало граждан покинуть Китай.