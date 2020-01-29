​Казахстан решил закрыть транспортное сообщение с Китаем из-за коронавируса

Казахстан решил закрыть транспортное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса. Такое решение приняла межведомственная комиссия сегодня, 29 января.

Об этом сообщается на сайте премьер-министра республики.

Также приостановлена выдача виз гражданам КНР.

"Межведомственной комиссией при Правительстве РК принят ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана: с 29 января приостановлены пассажирские автобусные перевозки между РК и КНР; с 1 февраля приостанавливаются пассажирские поезда по маршрутам следования между РК и КНР; с 3 февраля приостанавливается регулярное воздушное сообщение между РК и КНР; приостановлена выдача виз гражданам КНР; отклонено предложение Международной Федерации тенниса о переносе отборочных матчей Кубка Федерации из г. Дунгуан КНР в г. Нур-Султан в период с 4 по 8 февраля, а также отменено проведение отборочного чемпионата Азии по водному поло в период с 12 по 16 февраля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация отслеживается в круглосуточном режиме. По состоянию на 29 января в Казахстане случаи заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрированы.

Напомним, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. Случаи заболевания также были зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.

По состоянию на утро 29 января число заболевших новым коронавирусом в Китае достигло почти 6 тыс. человек.

Ранее Украина также заявила, что прекращает прямое авиасообщение с Китаем.