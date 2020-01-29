В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
Правительство назначило новую главу Госкино
Правительство назначило новую главу Госкино
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
ГлавнаяМир

​Казахстан решил закрыть транспортное сообщение с Китаем из-за коронавируса

Также приостановлена выдача виз гражданам КНР.

​Казахстан решил закрыть транспортное сообщение с Китаем из-за коронавируса
Фото: EPA/UPG

Казахстан решил закрыть транспортное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса. Такое решение приняла межведомственная комиссия сегодня, 29 января.

Об этом сообщается на сайте премьер-министра республики.

Также приостановлена выдача виз гражданам КНР.

"Межведомственной комиссией при Правительстве РК принят ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана: с 29 января приостановлены пассажирские автобусные перевозки между РК и КНР; с 1 февраля приостанавливаются пассажирские поезда по маршрутам следования между РК и КНР; с 3 февраля приостанавливается регулярное воздушное сообщение между РК и КНР; приостановлена выдача виз гражданам КНР; отклонено предложение Международной Федерации тенниса о переносе отборочных матчей Кубка Федерации из г. Дунгуан КНР в г. Нур-Султан в период с 4 по 8 февраля, а также отменено проведение отборочного чемпионата Азии по водному поло в период с 12 по 16 февраля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация отслеживается в круглосуточном режиме. По состоянию на 29 января в Казахстане случаи заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрированы.

Напомним, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. Случаи заболевания также были зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.

По состоянию на утро 29 января число заболевших новым коронавирусом в Китае достигло почти 6 тыс. человек.

Ранее Украина также заявила, что прекращает прямое авиасообщение с Китаем.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также