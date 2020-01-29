МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в Китай

Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения призвали граждан Украины по возможности воздержаться от поездок в Китай и в особенности избегать провинции Хубэй, эпицентр эпидемии коронавируса 2019-nCoV.

Об этом говорится в обновленных рекомендациях министерств.

"В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения рекомендуют гражданам Украины временно воздержаться от поездок в провинции Хубэй и г. Ухань, где самый высокий риск заражения, а также отложить свои путешествия, которые не являются крайне необходимыми, в другие территории Китайской Народной Республики", - сказано в сообщении.

На прошлой неделе МИД рекомендовал избегать поездок только в провинцию Хубэй. Но за прошедшие дни случаи инфицирования новым вирусом зарегистрированы на территории практически всех китайских провинций, городов центрального подчинения, автономных районах и специальных автономных районах Гонконг и Макао.

Тем украинцам, которые уже находятся в Китае, советуют связаться с дипломатами (посольство: +8613701230647, консульство в Гуанчжоу: +8618520437737, консульство в Шанхае: +8613816318830) или зарегистрироваться на сайте friend.mfa.gov.ua.

Напомним, что вирус в Китае начал распространяться с декабря 2019 года, и по состоянию на утром 29 января им заразились уже больше 6 тысяч человек. Вирус стал причиной смерти 132 человек.

Единичные случаи заражения зафиксировали еще в 18 странах, в том числе во Франции и Германии.