Россия назначила нового "куратора" аннексированного Крыма вместо Козака

Премьер России Михаил Мишустин назначил нового "куратора" аннексированного Крыма. "Курировать" оккупированный украинский полуостров в правительстве РФ будет вице-премьер Марат Хуснуллин.
Об этом сообщил "глава" Крыма Сергей Аксенов, передает Интерфакс.
"Я говорил с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным на прошлой неделе, и мы договорились, что куратором республики Крым будет Хуснуллин Марат Шакирзянович. Решение принято", - сказал Аксенов.
Он рассказал, что уже поговорил с Хуснуллиным, на текущую неделю запланирована рабочая встреча.
Глава Крыма напомнил, что до отставки прежнего правительства РФ развитие региона курировал Дмитрий Козак.
Стоит отметить, что ранее Хуснуллин был вице-мэром Москвы, где курировал реализацию программы реновации.
Дмитрий Козак на прошлой неделе был назначен вице-премьером РФ.