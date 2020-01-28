Россия назначила нового "куратора" аннексированного Крыма вместо Козака

Ранее Хуснуллин был вице-мэром Москвы, где курировал реализацию программы реновации.

Премьер России Михаил Мишустин назначил нового "куратора" аннексированного Крыма. "Курировать" оккупированный украинский полуостров в правительстве РФ будет вице-премьер Марат Хуснуллин.

Об этом сообщил "глава" Крыма Сергей Аксенов, передает Интерфакс.

"Я говорил с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным на прошлой неделе, и мы договорились, что куратором республики Крым будет Хуснуллин Марат Шакирзянович. Решение принято", - сказал Аксенов.

Он рассказал, что уже поговорил с Хуснуллиным, на текущую неделю запланирована рабочая встреча.

Глава Крыма напомнил, что до отставки прежнего правительства РФ развитие региона курировал Дмитрий Козак.

Стоит отметить, что ранее Хуснуллин был вице-мэром Москвы, где курировал реализацию программы реновации.

Дмитрий Козак на прошлой неделе был назначен вице-премьером РФ.