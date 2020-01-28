Правительство назначило новую главу Госкино
Правительство назначило новую главу Госкино
Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
ГлавнаяПолитика

"Европейская солидарность" обратилась в полицию по факту применения силы на брифинге Бабикова

Неизвестные в черной униформе вытолкали из помещения Татьяну Чорновил и народного депутата 9-го созыва Марию Ионову.

"Европейская солидарность" обратилась в полицию по факту применения силы на брифинге Бабикова
Фото: eurosolidarity.org

Партия "Европейская солидарность" требует от и.о. главы ГБР Ирины Венедиктовой объяснений относительно "неадекватных действий ее подчиненных" в отношении народного депутата во время брифинга замглавы ГБР Александра Бабикова. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Утверждается, что во время брифинга неизвестные в черной униформе вытолкали из помещения и применили силу против активистки и народного депутата 8-го созыва Татьяны Чорновил, а также народного депутата 9-го созыва Марию Ионову.

"Эта ситуация еще раз подтверждает, что правоохранительная система Украины, которая, как показывают «пленки Трубы», находится под контролем Офиса президента, превращается в репрессивный механизм для узурпации власти и установления в Украине авторитарного режима", - считают в "ЕС".

Представители "Европейской солидарности" обратились также в Национальную полицию с требованием возбудить уголовное производство и внести его в ЕРДР по факту применения силы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также