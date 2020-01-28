"Европейская солидарность" обратилась в полицию по факту применения силы на брифинге Бабикова

Неизвестные в черной униформе вытолкали из помещения Татьяну Чорновил и народного депутата 9-го созыва Марию Ионову.

Партия "Европейская солидарность" требует от и.о. главы ГБР Ирины Венедиктовой объяснений относительно "неадекватных действий ее подчиненных" в отношении народного депутата во время брифинга замглавы ГБР Александра Бабикова. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Утверждается, что во время брифинга неизвестные в черной униформе вытолкали из помещения и применили силу против активистки и народного депутата 8-го созыва Татьяны Чорновил, а также народного депутата 9-го созыва Марию Ионову.

"Эта ситуация еще раз подтверждает, что правоохранительная система Украины, которая, как показывают «пленки Трубы», находится под контролем Офиса президента, превращается в репрессивный механизм для узурпации власти и установления в Украине авторитарного режима", - считают в "ЕС".

Представители "Европейской солидарности" обратились также в Национальную полицию с требованием возбудить уголовное производство и внести его в ЕРДР по факту применения силы.