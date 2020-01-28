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Глава дипломатии ЕС анонсировал визит в Украину

Боррель назвал Украину "ключевым партнером для Евросоюза".

Глава дипломатии ЕС анонсировал визит в Украину
Жозеп Боррель
Фото: twitter.com/davidgonzal123

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррелль намерен уже в ближайшие недели посетить с визитом Украину.

Об этом он заявил в Брюсселе на совместной с украинским премьер-министром Алексеем Гончаруком пресс-конференции, которая состоялась в перерыве заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС.

"Я намерен посетить Украину в ближайшие недели", - цитирует Боррелля Интерфакс-Украина.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что Украина - ключевой партнер для Евросоюза, а не просто близкий сосед.

"Мы решительно поддерживаем амбициозную повестку дня реформ в Украине", - отметил он.

Ранее глава дипломатии ЕС подтвердил сохранение санкций против России.

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