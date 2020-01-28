Гончарук поблагодарил главу Европейского Совета за расширение санкций по Крыму

Премьер-министр Алексей Гончарук встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и поблагодарил его за расширение пакета санкций против России за "выборы" в оккупированном Крыму.

Об этом сообщается на сайте правительства.

"Важно, чтобы Украина оставалась в мейнстриме повестки дня ЕС. Мирное урегулирование на Донбассе - приоритет президента Украины и правительства. Мы благодарны ЕС за то, что он в декабря 2019 года продлил экономические санкции против России и расширил их сегодня. Мы также рассчитываем, что ЕС поможет нам защитить украинских граждан на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса от систематических нарушений прав человека. Дополнительные санкции усиливают давление на оккупационную власть", - отметил Гончарук.

Премьер также обсудил углубление сотрудничества Украины и Евросоюзом для председательства на шестом заседании Совета ассоциации Украина-ЕС.

После этого Гончарук и Мишель обсудили секторальное сотрудничество.

"Главные цели, которые Украина планирует достичь в 2020 году: углубить секторальной интеграции в ЕС в сферах энергетики и цифрового рынка, усилить сотрудничество таможенных органов, расширить и актуализировать торговлю, а также сделать Украину неотъемлемой частью Европейскоо "зеленого" соглашения", - отметил глава украинского правительства.

Стороны также обсудили сотрудничество по вопросам кибербезопасности и противодействия гибридным угрозам, а также подписание обновленного Соглашения о совместном авиационном пространстве.

Гончарук подчеркнул, что Украина имеет высокие ожидания от саммита Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе 20 июня этого года.

"Необходимо определить четкие цели сотрудничества между ЕС и ассоциированными партнерами. В связи с этим, мы просим ЕС поддержать совместную инициативу Украины, Грузии и Молдовы по запуску формата усиленного сотрудничества с ассоциированными партнерами в рамках Восточного партнерства", - сказал премьер.

Напомним, Европейский Союз ввел санкции против семерых представителей российских оккупационных властей в Крыму и Севастополе. Трое из них связаны с организацией незаконных местных выборов в Севастополе, остальные были назначены на руководящие должности в течение последних месяцев. Таким образом, список "индивидуальных" санкций против РФ увеличился до 177 фамилий.