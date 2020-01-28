Экс-замминистра энергетики времен Януковича экстрадировали в Украину из Грузии

Высший антикоррупционный суд арестовал экс-замминистра энергетики времен Виктора Януковича, которого 27 января накануне экстрадировали из Грузии.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"28 января по результатам рассмотрения ходатайства, согласованного прокурором САП, к бывшему заместителю министра энергетики и угольной промышленности Украины времен президента Януковича, которого 27 января текущего года экстрадировали из Грузии была применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 45 дней с правом внесения залога в размере около 6 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники преступной группировки в состав которого входил указанный экс-чиновник, в 2010-2014 годах продавали частным компаниям сжиженный газ, добытый ОАО "Укрнафта" и ОАО "Укргаздобыча" по льготным ценам, установленным для населения. Но на самом деле они перепродавали его другим субъектам хозяйствования, а те уже выпускали в свободное обращение. Вследствие таких действий государственным предприятиям был нанесен ущерб в размере более 2 млрд гривен.

Следствие продолжается.

Имя экс-чиновника не называется, но по данным СМИ, речь идет об экс-замминистра топлива и энергетики Игоре Кирюшине.

Напомним, Кирюшин был задержан в Грузии в марте 2017 года по запросу Украины. Он подозревается в соучастии в завладении имуществом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргаздобыча" на общую сумму более 2 млрд гривен. Речь идет о том, что Кирюшин при Януковиче входил в аукционный комитет по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, который помогал бизнесмену Сергею Курченко покупать по заниженной цене сжиженный газ.