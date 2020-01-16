Офис генпрокурора отказался сообщить, как продвигается экстрадиция экс-судьи Чауса из Молдовы

Офис генерального прокурора отказался предоставить информацию об экстрадиции из Молдовы в Украину бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос "Українських Новин".

Отмечается, что информация по делу касается правоотношений, которые вытекают из уголовного и уголовно-процессуального законодательства, и не может быть предоставлена СМИ. Также Офис Генпрокурора сообщил, что данная информация составляет тайну досудебного следствия и не может быть обнародована.

Кроме того, ссылаясь на указанные моменты, Офис Генпрокурора также отказался проинформировать об экстрадиции бывшего главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Петра Вовчука из Литвы, а также экс-министра угольной промышленности Эдуарда Ставицкого из Израиля.

Напомним, сбежавшего судью Чауса 28 февраля 2017 задержали в Молдове по запросу Генпрокуратуры Украины. Его подозревают в получении в августе 2016 года $150 тыс. взятки за условный срок для 74-летней пенсионерки, которая торговала димедролом и другими наркотическими веществами. Полученные деньги судья засунул в стеклянные банки, одну из которых успел закопать.

Чаус не был задержан из-за его судейского иммунитета и успел сбежать в Крым, оккупированный Россией. С судьи сняли неприкосновенность уже после побега. Сейчас Украина добивается экстрадиции Чауса.

Ранее Комиссия при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о политическом убежище.

В сентябре прошлого года МИД Молдовы пообещал сотрудничать с Украиной по делу судьи Чауса, отметив, что окончательное решение будет принято после завершения судебной реформы в стране.